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Klarer Sieg gegen Pfadi
Kriens-Luzern legt in Halbfinal-Serie vor

Der HC Kriens-Luzern lanciert die Halbfinal-Serie mit einem 38:27-Heimsieg gegen Pfadi Winterthur und legt vor. Kann Winterthur vor heimischen Publikum nachziehen? Spiel zwei findet am Donnerstag in der Eulachstadt statt.
Publiziert: 16:57 Uhr
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Aktualisiert: vor 26 Minuten
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Kriens-Luzern siegt im ersten Playoff-Halbfinal-Spiel. (Archivbild)
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Kriens-Luzern gewinnt das erste Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen Pfadi Winterthur mit 38:27. Nach einer Halbzeit ist die Partie beim Stand von 18:17 noch ausgeglichen, danach ziehen die Innerschweizer deutlich davon. Luca Sigrist, der Shootingstar der Luzerner, ist mit seinen zehn Treffern massgeblich am Sieg beteiligt. Das zweite Spiel steigt am kommenden Donnerstag (19.15 Uhr) in Winterthur.

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