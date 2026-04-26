Kriens-Luzern gewinnt das erste Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen Pfadi Winterthur mit 38:27. Nach einer Halbzeit ist die Partie beim Stand von 18:17 noch ausgeglichen, danach ziehen die Innerschweizer deutlich davon. Luca Sigrist, der Shootingstar der Luzerner, ist mit seinen zehn Treffern massgeblich am Sieg beteiligt. Das zweite Spiel steigt am kommenden Donnerstag (19.15 Uhr) in Winterthur.
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