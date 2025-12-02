Kadetten Schaffhausen erreicht dank einem deutlichen Sieg die Hauptrunde der Europa League. Die Handballer von Kriens-Luzern müssen dagegen unten durch und scheiden aus.

Die Ausgangslage für Kadetten Schaffhausen vor dem letzten Spiel zu Hause gegen Partizan Belgrad ist klar: Ein Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied reicht fürs Weiterkommen. Dementsprechend konzentriert agiert der Schweizer Meister. Nach 17 Minuten liegt die Mannschaft von Trainer Hrvoje Horvat 9:3 vorne, worauf die Gäste nie mehr näher als bis auf vier Treffer herankommen.

In der zweiten Halbzeit setzen die Kadetten zur Gala an und siegen letztendlich mit 32:19. Bester Torschütze der Kadetten ist der polnische Aufbauer Ariel Pietrasik, der neunmal erfolgreich ist. Odinn Rikhardsson erzielt sieben Tore, Dimitrij Küttel deren sechs. Damit schliessen die Schaffhauser die ausgeglichene Gruppe H hinter den Kroaten von Nexe Nasice auf dem 2. Platz ab. Vor der letzten Runde waren sie noch Letzte.

Kriens-Luzern scheidet aus

Mit Kriens-Luzern verliert das zweite Schweizer Team im letzten Spiel zu Hause gegen Porto deutlich 25:44. Nach etwas mehr als zwölf Minuten liegt das Team von Trainer Thomas Zimmermann bereits 3:12 zurück. Zur Pause steht es 10:23. Die Angriffseffizienz in der ersten Halbzeit beträgt nur 23 Prozent.

Nach der desaströsen ersten Halbzeit ist ein Weiterkommen nicht mehr realistisch, da sich Elverum gegen das punktelose Fram Reykjavik wie erwartet keine Blösse gibt und 38:24 siegt. Dadurch müsste Kriens-Luzern gegen Porto mit mindestens 13 Toren Differenz gewinnen, um sich für die Hauptrunde zu qualifizieren. Moritz Oertli und Luca Sigrist schiessen je vier Tore für die Gastgeber.

Erster Punkt für Bern

Der bereits ausgeschiedene BSV Bern holt beim 28:28 vor heimischem Publikum gegen die polnische Equipe Ostrovia Ostrow immerhin den einzigen Punkt. Den Ausgleich für den BSV erzielt Nico Eggimann in letzter Sekunde - Levin Wanner ist mit sieben Toren der erfolgreichste Werfer der Partie. Die Berner trafen in der Gruppe B mit Kiel und Montpellier auf zwei Schwergewichte im Handball.