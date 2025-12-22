Pascal Jenny gehört ab sofort dem Vorstand des Internationalen Handball-Verbandes IHF an. Der einstige Schweizer Nationalspieler steht der Kommission für Organisation und Wettbewerb vor.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Neues Amt für Pascal Jenny im Vorstand des Internationalen Handball-Verbandes. Bei der im Rahmen des Kongresses in Kairo abgehaltenen Wahl setzt sich der Schweizer gegen den bisherigen Amtsinhaber Per Bertelsen durch. Er erhielt 103 Stimmen, der Däne 67. Der frühere Spitzenhandballer bekleidet damit eine weitere wichtige Aufgabe im Sportbereich. Jenny ist seit drei Jahren Zentralpräsident des Schweizerischen Handballverbandes. Seit acht Jahren gehört er dem Exekutivrat von Swiss Olympic an, seit diesem Jahr als Vizepräsident.

Beim Kongress in Ägyptens Hauptstadt begann auch die nächste Amtszeit von Hassan Moustafa als Präsident des Internationalen Handballverbandes. Der umstrittene Ägypter setzte sich bei der Wahl gegen drei Gegenkandidaten durch. Der 81-jährige Moustafa steht seit 25 Jahren an der Spitze der IHF.