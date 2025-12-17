DE
Erst zwei Punkte hat Stäfa diese Saison geholt. Gelingt heute gegen Basel der zweite Sieg? Blick zeigt in Zusammenarbeit mit RED Sport das Spiel der Woche aus der höchsten Schweizer Handball-Liga im Live-Stream-
Hallo und herzlich willkommen

Im Spiel der Woche empfängt heute Schlusslicht Stäfa den RTV Basel. Die gleiche Partie gabs schon anfangs Saison in Basel, damals setzte sich der RTV mit 39:32 durch. Ab 19 Uhr liefern unsere Experten alles Wissenswerte zum Match of the Week. Anpfiff in der Frohberg-Halle ist um 19.15 Uhr. 

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
