Hallo und herzlich willkommen

Im Spiel der Woche empfängt heute Schlusslicht Stäfa den RTV Basel. Die gleiche Partie gabs schon anfangs Saison in Basel, damals setzte sich der RTV mit 39:32 durch. Ab 19 Uhr liefern unsere Experten alles Wissenswerte zum Match of the Week. Anpfiff in der Frohberg-Halle ist um 19.15 Uhr.