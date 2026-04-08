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Kriens schiesst Basel ab
Favoriten-Siege zum Start der Handball-Playoffs

In den ersten Partien der Viertelfinal-Serien der Handball-Playoffs kommen Schaffhausen und Kriens-Luzern je zu einem Heimsieg.
Publiziert: 21:02 Uhr
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Aktualisiert: vor 49 Minuten
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15 Tore zum Playoff-Start: Nati-Handballer Luca Sigrist ist bei Kriens-Luzern in Topform.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Quali-Sieger und Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen sorgt im ersten Spiel der Best-of-five-Serie gegen GC rasch für klare Verhältnisse: Schon zur Pause führen die Kadetten mit 17:12. Näher als auf drei Treffer kommen die Zürcher nicht mehr heran. Die Kadetten siegen mit 32:28. Erfolgreichster Torschütze ist Ariel Pietrasik, der für Schaffhausen achtmal trifft.

Im zweiten Mittwoch-Spiel schiesst Kriens-Luzern den RTV Basel mit 42:35 aus der Pilatus Arena. Grössten Anteil am Triumph der Innerschweizer hat Natispieler Luca Sigrist, der 15 seiner 17 Würfe verwandelt. 

Am Donnerstag spielt in den weiteren Handball-Viertelfinals Pfadi Winterthur gegen St. Otmar St. Gallen und der BSV Bern gegen Wacker Thun. 

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