Kriens-Luzern – Elverum 34:38 Schweizer können trotz 12-Tore-Sigrist nicht gewinnen

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kriens-Luzern – Elverum (34:38).

Publiziert: 25.11.2025 um vor 52 Minuten