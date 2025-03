Handball-Nati mit wichtigem Auswärtssieg

Die Schweiz holt in der EM-Qualifikation den budgetierten Auswärtssieg gegen die Türkei. Das Team von Nationaltrainer Andy Schmid setzt sich ohne zu brillieren 38:34 durch.

In EM-Quali auf Kurs

Nationaltrainer Andy Schmid muss im Auswärtsspiel gegen die Türkei zwischendurch nochmals die Richtung weisen Foto: TIL BUERGY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gegen die mit zwei Niederlagen in die Kampagne gestarteten Türken war ein Auswärtssieg Pflicht. Doch Schmid hatte im Vorfeld vor einem «unberechenbaren Gegner» gewarnt.

Entsprechend präsentierte sich das Geschehen in der Halle von Diyarbakir: Nach einem harzigen Start spielten sich die Schweizer bis zur Pause einen vermeintlich beruhigenden Vorsprung von fünf Toren heraus. In der zweiten Halbzeit verpassten sie es jedoch, die Führung weiter auszubauen. So sah sich der Trainer zwischenzeitlich gezwungen, sein Team zu ermahnen, sich das Leben nicht selber schwer zu machen.

Am Ende resultierte ein dennoch nie gefährdeter Sieg, der die Schweizer nach dem Unentschieden gegen Österreich und der Niederlage gegen Deutschland auf Kurs hält. Sie können weiterhin auf einen der ersten beiden Gruppenplätze hoffen, die zur direkten Qualifikation berechtigen. Am Sonntag soll im Heimspiel in Winterthur (16.00 Uhr) gegen die Türkei gleich der zweite Erfolg folgen.