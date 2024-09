GC Amicitia verliert Spitzenkampf gegen Kadetten

GC Amicitia muss zum zweiten Mal in Folge die Platte als Verlierer verlassen. Gegen die Kadetten aus Schaffhausen gibts eine 23:28-Niederlage.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

GC Amicitia kassiert die zweite Niederlage in Folge. Die Zürcher verlieren den NLA-Spitzenkampf gegen die Kadetten Schaffhausen 23:28.

Die mit drei Siegen in die Saison gestarteten Zürcher haben gegen den Double-Gewinner der letzten Saison trotz zehn Toren des überragenden Martin Popovski keine Chance. Die Schaffhauser, die während der ganzen Partie nie in Rückstand geraten, bauen ihren Pausenvorsprung (13:10) in der zweiten Hälfte weiter aus und übernehmen mit diesem Erfolg die Tabellenführung.

Das Spiel stand unter besonderen Vorzeichen. Da die Saalsporthalle in Zürich derzeit für die Rad-WM benötigt wird, trug GC Amicitia sein Heimspiel beim Gegner in Schaffhausen aus. «Ein Ausweichen in eine andere Zürcher Halle wäre dem Charakter des Spiels nicht gerecht geworden», liess sich GC-Präsident Philip Hohl im Vorfeld auf der Vereinswebsite zitieren.

GC-Topskorer Martin Popovski kann die Niederlage gegen Kadetten Schaffhausen nicht verhindern. Foto: URS FLUEELER