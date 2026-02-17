Kadetten überraschen Dänen und die Buchmacher

Odinn Rikhardsson und Luka Maros führen die Kadetten Schaffhausen in der European League zum Sieg gegen den dänischen Vertreter Fredericia.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Kadetten Schaffhausen lancieren die Hauptrunde in der European League mit einem Sieg. Das dänische Team Fredericia wird auswärts 32:30 bezwungen.

Die Buchmacher haben die Siegchancen der Dänen höher eingestuft – und liegen falsch. Die Kadetten sind mehrheitlich in Führung und überzeugen insbesondere in der Schlussphase. Odinn Rikhardsson und Luka Maros versenken den Ball je neunmal im Netz, zudem werden alle vier Siebenmeter versenkt.

In der Hauptrunde der zweithöchsten europäischen Spielklasse treten die Kadetten je zweimal gegen Fredericia und Hannover-Burgdorf an. In der gleichen Gruppe spielt auch Nexe Nasice. Die Resultate aus der Vorrunde gegen die Kroaten (Sieg und Niederlage) werden in die Hauptrunde mitgenommen – gleiches gilt auch für Fredericia und Hannover-Burgdorf, die ihre Duelle auch in der Vorrunde ausgetragen haben.

In der Gruppe der Kadetten sind alle Mannschaften mit zwei Zählern gestartet. Der Sieger wird in den Viertelfinals stehen, die Zweit- und Drittplatzierten in den Achtelfinals, der Letzte scheidet aus.