Hallo und herzlich willkommen

Fünf Spiele, fünf Siege: Der Meister aus Schaffhausen ist erwartet souverän in die neue Saison gestartet. Zu den ersten Verfolgern gehört Wacker Thun. Die Berner Oberländer holten sechs von zehn möglichen Zählern und empfangen heute ab 19.15 Uhr die Kadetten in der heimischen Lachenhalle. Bei Blick gibts das Spiel live im Stream.