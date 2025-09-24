DE
Das macht heute Schlagzeilen

Handball-Topspiel im Stream
Bleiben die Kadetten gegen Thun makellos?

In Zusammenarbeit mit RED Sport zeigt Blick das «Match of the Week» aus der höchsten Schweizer Handball-Liga. Heute: Wacker Thun gegen Kadetten Schaffhausen. Die Studio-Sendung beginnt um 19 Uhr.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
vor 7 Minuten

Kadetten vorne

Der Favorit erwischt den besseren Start, führt nach fünf Minuten mit 4:2. 

17:39 Uhr

Hallo und herzlich willkommen

Fünf Spiele, fünf Siege: Der Meister aus Schaffhausen ist erwartet souverän in die neue Saison gestartet. Zu den ersten Verfolgern gehört Wacker Thun. Die Berner Oberländer holten sechs von zehn möglichen Zählern und empfangen heute ab 19.15 Uhr die Kadetten in der heimischen Lachenhalle. Bei Blick gibts das Spiel live im Stream. 

Souveräne Leader: Marvin Lier und die Kadetten Schaffhausen.
Foto: Benjamin Faes / freshfocus
Handball live auf RED+

Mehr Infos unter red.sport.
