Die Kadetten (hier Odinn Rikhardsson) werden ihrer Favoritenrolle gegen Wacker Thun auch im dritten Viertelfinal-Spiel gerecht. Foto: TIL BUERGY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Kadetten Schaffhausen und der BSV Bern stehen nach den dritten Siegen in ihren Serien als erste Playoff-Halbfinalisten fest. Suhr Aarau geht in der Serie gegen GC Amicitia 2:1 in Führung.

Die Kadetten geraten beim in der Serie entscheidenden 32:23 gegen Wacker Thun zwar nie in Rückstand. Sie sorgen aber erst in den letzten 20 Minuten für klare Verhältnisse. Bei Halbzeit lag der Titelverteidiger und Qualifikationssieger lediglich mit drei Toren Vorsprung vorne.

Der BSV Bern stellt die Weichen zum 32:22, dem dritten Sieg gegen Kreuzlingen, kurz vor Halbzeit. Innert fünf Minuten baut das Team aus der Hauptstadt seinen Vorsprung von zwei auf sieben Tore aus. Danach halten die Berner ihren Kontrahenten sicher auf Distanz. Näher als bis auf vier Treffer kommt Kreuzlingen nicht mehr heran.

Dass die Serie zwischen GC Amicitia Zürich und Suhr Aarau die ausgeglichenste dieser Viertelfinals ist, erstaunt nicht, zumal sich der Viert- und der Fünftplatzierte der Qualifikation gegenüber stehen. In der dritten Partie schaffen die Aargauer mit dem 32:30 in der Saalsporthalle den ersten Auswärtssieg in diesem Duell und haben nun die Chance, am Dienstag vor Heimpublikum den Halbfinal-Platz sicherzustellen. Die dritte Partie bleibt bis am Schluss spannend. Den letzten Treffer erzielen die Gäste zwei Sekunden vor Schluss.