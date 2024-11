Kadetten machen das Sieges-«Stängeli» voll

Der 39:37-Erfolg in Gümligen ist gleichbedeutend mit dem zehnten Sieg in Folge für die Kadetten Schaffhausen.

Luka Maros steuert am Donnerstagabend sieben Goals zum Sieg der Kadetten Schaffhausen bei. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Kadetten Schaffhausen bauen ihre Siegesserie in der NLA weiter aus. Beim 39:37 in Gümligen gegen den BSV Bern gewinnt der Leader in der laufenden Meisterschaft zum zehnten Mal in Folge.

Der Auswärtssieg des Schweizer Meisters steht nie in Gefahr, auch wenn die Kadetten in der ersten Halbzeit einen zwischenzeitlichen Fünftore-Vorsprung (zum 11:11) verspielen. Mit je sieben Goals sind die beiden Schweizer Nationalspieler Luka Maros und Mehdi Ben Romdhane die besten Werfer bei den siegreichen Gästen.

In der Tabelle beträgt der Vorsprung der Kadetten auf den ersten Verfolger Kriens-Luzern unverändert fünf Punkte. Der letztjährige Playoff-Finalist feiert beim Tabellenfünften Pfadi Winterthur einen 41:35-Sieg.