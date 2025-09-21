DE
Handball live:Pfadi Winterthur gegen Wacker Thun im Stream

Handball live im Stream
Wacker Thun ist bei Pfadi Winterthur zu Gast

Im «Match of the Week» der Handball-Liga empfängt Pfadi Winterthur ab 17 Uhr Wacker Thun. Bei uns bist du im Ticker und Stream live mit dabei.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
vor 2 Minuten

9. Minute – Pfadi wieder in Führung – 5:3

Wacker Thun ist in Winterthur unter Druck. Pfadi Winterthur geht erneut in Führung.

vor 7 Minuten

6. Minute – Thun verwandelt Penalty – 2:3

Penalty für Thun! Die Berner Oberländer verwandeln diesen souverän und gehen in Führung.

vor 9 Minuten

3. Minute – Pfadi Winterthur führt 2:1

Munterer Start in der Axa Arena in Winterthur. Pfadi Winterthur legt mit einem Treffer vor, Thun kann jedoch sogleich reagieren. Kurz darauf liegen die Winterthurer in Führung.

vor 14 Minuten

Spiel läuft

Los geht es zwischen Pfadi Winterthur und Wacker Thun.

16:10 Uhr

Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum «Match of the Week» der Handball-Liga. Ab 17 Uhr fordert Pfadi Winterthur das zwitplatzierte Wacker Thun. Bereits um 16.45 Uhr geht es los mit der Diskussion im Studio. Bei uns bist du live dabei im Stream und Ticker.

