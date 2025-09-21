9. Minute – Pfadi wieder in Führung – 5:3
Wacker Thun ist in Winterthur unter Druck. Pfadi Winterthur geht erneut in Führung.
6. Minute – Thun verwandelt Penalty – 2:3
Penalty für Thun! Die Berner Oberländer verwandeln diesen souverän und gehen in Führung.
3. Minute – Pfadi Winterthur führt 2:1
Munterer Start in der Axa Arena in Winterthur. Pfadi Winterthur legt mit einem Treffer vor, Thun kann jedoch sogleich reagieren. Kurz darauf liegen die Winterthurer in Führung.
Spiel läuft
Los geht es zwischen Pfadi Winterthur und Wacker Thun.
Herzlich willkommen
Hallo und herzlich willkommen zum «Match of the Week» der Handball-Liga. Ab 17 Uhr fordert Pfadi Winterthur das zwitplatzierte Wacker Thun. Bereits um 16.45 Uhr geht es los mit der Diskussion im Studio. Bei uns bist du live dabei im Stream und Ticker.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!