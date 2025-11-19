Halbzeitfazit

Suhr Aarau erlebt in der heimischem Schachenhalle einen Horrorstart: Nach einem fahrigen Auftritt liegt es nach sechs Minuten gegen effiziente Winterthurer mit 1:6 in Rückstand. Trainer Nico Dubi sieht sich zu einem frühen Timeout gezwungen – und dieses zeigt Wirkung: Bis zur 15. Minute kommt Aarau zum Ausgleich und hält das Spiel danach auch dank einigen Paraden von Keeper Marjanac ausgeglichen. So geht es mit einem 16:16 in die Pause.