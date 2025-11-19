Halbzeitfazit
Suhr Aarau erlebt in der heimischem Schachenhalle einen Horrorstart: Nach einem fahrigen Auftritt liegt es nach sechs Minuten gegen effiziente Winterthurer mit 1:6 in Rückstand. Trainer Nico Dubi sieht sich zu einem frühen Timeout gezwungen – und dieses zeigt Wirkung: Bis zur 15. Minute kommt Aarau zum Ausgleich und hält das Spiel danach auch dank einigen Paraden von Keeper Marjanac ausgeglichen. So geht es mit einem 16:16 in die Pause.
30. Minute – die erste Halbzeit ist zu Ende
In den letzten 30 Sekunden von Halbzeit eins überschlagen sich die Ereignisse: Erst bringt Knezevic das Heimteam mit einem Wurf von der linken seite wieder in Führung. Im Gegenzug tankt sich Rellstab vor das Aarauer Tor durch und schiebt den Ball an Marjanac vorbei ins Tor. Mit dem 16:16 gehen die beiden Teams in die Pause.
28. Minute
Pfadi kommt wieder zum Ausgleich: Colakovic erzielt den 15. Winterthurer Treffer.
27. Minute
Lange war das Spiel etwas harzig: Über zwei Minuten lang war kein Tor zu bestaunen. Dann schlägt Knezevic zu und bringt Aarau mit dem 15:14 wieder in Führung.
25. Minute
Nun ist es Pfadi, welches seine Führung behaupten kann: Köder reagiert auf Knezevics Ausgleich und stellt auf 14:13.
23. Minute
Zwar kann Marjanac einen Wurf zunächst abwehren, gegen den Nachschuss von Cuencas ist er aber machtlos. Es ist das 13:12 für die Winterthurer – Pfadi ist wieder in Führung.
22. Minute
Die beiden Teams wechseln sich mit dem Toreschiessen ab. Die Aarauer Führung hat so jeweils nicht wirklich lange Bestand – zwei Mal in Serie gleicht Mierzwa vom Siebenmeter-Punkt aus.
20. Minute
Suhr Aarau behauptet seine Führung lange und kann sich am gegnerischen Torraum festsetzen. Nach dem Ballverlust geht es aber schnell: Pfadi kontert und kommt nach einem Foul zu einem Siebenmeter-Wurf. Diese Chance lässt sich Mierzwa nicht nehmen und gleicht die Partie zum 11:11 aus.
18. Minute
Popovski gewinnt am eigenen Torraum den Ball und vollendet dann den schnellen Konter gleich selbst. Mit diesem 10:9 geht Suhr erstmals in Führung – Pfadi nimmt nun wiederum sein Timeout.
16. Minute
Popovski trifft nach einer Viertelstunde zum 8:8. Die Aufholjagd von Suhr ist somit abgeschlossen.
