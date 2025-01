Zurzeit spielt die Handball-Nati an der WM im dänischen Herning. Die Planungen für das bevorstehende EM-Quali-Spiel gegen Deutschland laufen aber bereits auf Hochtouren. Es wird in Zürich stattfinden.

Im WM-Vorrundenspiel sind die Schweizer Handballer, hier mit Luka Maros, beim 29:31 gegen Deutschland nur knapp an einer Sensation vorbeigeschrammt. Foto: TIL BUERGY

Auf einen Blick Schweiz trifft im EM-Qualifikationsspiel auf Deutschland im Zürcher Hallenstadion

Nati fordert nördlichen Nachbarn nach knapper WM-Niederlage erneut heraus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen der Schweiz und Deutschland am 7. oder 8 Mai wird im Zürcher Hallenstadion ausgetragen. Nach der knappen Niederlage bei der laufenden WM wird die Nati den nördlichen Nachbarn erneut herausfordern.

Das Duell der beiden Nachbarn wird das vorletzte Spiel der Qualifikations-Kampagne sein. Das genaue Datum und die Anspielzeit wird in den nächsten Tagen festgelegt.

Für die Schweizer Handballer geht es in der EM-Qualifikation im März mit einem Auswärts- und Heimspiel gegen die Türkei (16. März in Winterthur) weiter. In den ersten beiden Partien resultierte für die SHV-Auswahl in Deutschland eine 26:35-Niederlage und setzte es gegen Österreich ein 29:29-Unentschieden ab. Die ersten zwei Teams pro Gruppe (total 8) plus die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die EM-Endrunde 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen.

Vorerst gilt der Fokus aber voll der WM in Dänemark. Dort trifft das Team von Trainer Andy Schmid im zweiten Spiel der Hauptrunde am Donnerstag (20.30 Uhr) auf den noch ungeschlagenen Turnier-Gastgeber.