29. Minute
Auch wenn sie das Spieldiktat haben abgeben müssen: Die Zürcher bleiben am Gegner dran. Milo Rüegg erzielt das 12:15.
26. Minute
Erst hält BSV-Keeper Seravalli einen Abschluss von Rüegg, dann lanciert er den schnellen Gegenstoss. Diesen vollendet Corluka zum 14:10 – Bern kann also etwas davonziehen.
24. Minute
Das Spiel wiegt derzeit hin und her: Die beide Teams wechseln sich mit dem Toreschiessen ab. Damit kann Bern seinen Zweitore-Vorsprung konservieren.
22. Minute
GC hat sich wieder gefangen: Dank Toren von Petrig und Rüegg skort es gleich zweimal in Folge und verkürzt die Hypothek gegenüber Bern somit. Noch müssen die Zürcher ein Tor aufholen.
18. Minute
GC scheint den Faden etwas verloren zu haben und liegt nach mässigen Minuten plötzlich mit 5:8 hinten. Mit einem entschlossenen Antritt und einem wuchtigen Abschluss von Rüegg meldet es sich aber ins Spiel zurück. Kurz darauf zeigt Fuchs zudem eine Parade gegen Eggimann, womit der Zweitore-Rückstand weiter Bestand hat.
16. Minute
Bern zementiert seine Führung: Nach einem Ballgewinn vor dem eigenen Tor schaltet der BSV schnell um. Wanner versenkt das Spielgerät im verlassenen GC-Tor – da gab es schon schwerere Aufgaben für den Berner Topskorer. Amicitia-Coach Bösch nimmt im Anschluss ein Time-out.
15. Minute
Nun ist die Führung für den BSV Bern Tatsache: Wanner trifft während einer Strafe gegen Amicitia von der rechten Seite zum 6:5.
13. Minute
Bern ist nun seit längerem in der Offensive präsent, beisst sich an der kompakten Zürcher Abwehr aber die Zähne aus und findet die Lücke zum Tor nicht. So lässt die erstmalige Führung für das Heimteam auf sich warten.
9. Minute
Die Partie bleibt ausgeglichen: Erst bringt Platz die Zürcher wieder in Führung. Der Berner Ausgleich folgt aber postwendend – Corluka trifft zum 4:4.
6. Minute
Fuchs im Amicitia-Tor kann sich auszeichnen: Er pariert einen Sieben-Meter-Wurf von Wanner und hält sein Team so in Führung. Wenig später ist es um diese aber geschehen: Wanner macht seinen Fehler wieder gut und erzielt den Ausgleich zum 3:3.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
