In der Quickline Handball League kommt es am Mittwochabend zum Duell zwischen dem BSV Bern und GC Amicitia Zürich. Die Favoritenrolle liegt dabei bei den aktuell drittplatzierten Bernern. Blick zeigt das Spiel in Zusammenarbeit mit RED Sport im Livestream.
Publiziert: 18:50 Uhr
Aktualisiert: vor 5 Minuten
vor 1 Minute

29. Minute

Auch wenn sie das Spieldiktat haben abgeben müssen: Die Zürcher bleiben am Gegner dran. Milo Rüegg erzielt das 12:15.

vor 6 Minuten

26. Minute

Erst hält BSV-Keeper Seravalli einen Abschluss von Rüegg, dann lanciert er den schnellen Gegenstoss. Diesen vollendet Corluka zum 14:10 – Bern kann also etwas davonziehen.

vor 8 Minuten

24. Minute

Das Spiel wiegt derzeit hin und her: Die beide Teams wechseln sich mit dem Toreschiessen ab. Damit kann Bern seinen Zweitore-Vorsprung konservieren.

vor 11 Minuten

22. Minute

GC hat sich wieder gefangen: Dank Toren von Petrig und Rüegg skort es gleich zweimal in Folge und verkürzt die Hypothek gegenüber Bern somit. Noch müssen die Zürcher ein Tor aufholen.

vor 15 Minuten

18. Minute

GC scheint den Faden etwas verloren zu haben und liegt nach mässigen Minuten plötzlich mit 5:8 hinten. Mit einem entschlossenen Antritt und einem wuchtigen Abschluss von Rüegg meldet es sich aber ins Spiel zurück. Kurz darauf zeigt Fuchs zudem eine Parade gegen Eggimann, womit der Zweitore-Rückstand weiter Bestand hat.

vor 19 Minuten

16. Minute

Bern zementiert seine Führung: Nach einem Ballgewinn vor dem eigenen Tor schaltet der BSV schnell um. Wanner versenkt das Spielgerät im verlassenen GC-Tor – da gab es schon schwerere Aufgaben für den Berner Topskorer. Amicitia-Coach Bösch nimmt im Anschluss ein Time-out.

vor 22 Minuten

15. Minute

Nun ist die Führung für den BSV Bern Tatsache: Wanner trifft während einer Strafe gegen Amicitia von der rechten Seite zum 6:5.

vor 24 Minuten

13. Minute

Bern ist nun seit längerem in der Offensive präsent, beisst sich an der kompakten Zürcher Abwehr aber die Zähne aus und findet die Lücke zum Tor nicht. So lässt die erstmalige Führung für das Heimteam auf sich warten.

vor 29 Minuten

9. Minute

Die Partie bleibt ausgeglichen: Erst bringt Platz die Zürcher wieder in Führung. Der Berner Ausgleich folgt aber postwendend – Corluka trifft zum 4:4.

vor 31 Minuten

6. Minute

Fuchs im Amicitia-Tor kann sich auszeichnen: Er pariert einen Sieben-Meter-Wurf von Wanner und hält sein Team so in Führung. Wenig später ist es um diese aber geschehen: Wanner macht seinen Fehler wieder gut und erzielt den Ausgleich zum 3:3.

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
