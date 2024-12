1/6 Die Schweiz verliert das erste Spiel an der EM-Hauptrunde. Foto: freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizerinnen, die erstmals in der Hauptrunde einer EM stehen, können ohne die Heimunterstützung, die sie in Basel genossen hatten, nicht an die guten Leistungen der Vorrunde anknüpfen.

Bis zum 10:10 in der ersten Hälfte hält das Team des norwegischen Trainers Knut Ove Joa gut mit, nach einem Timeout ziehen die Deutschen aber unaufhaltsam davon. Zur Pause steht es 14:18, näher kommen die Schweizerinnen nie mehr heran. Zum einen leisten sie sich zu viele Eigenfehler, zum anderen scheitern sie immer wieder an der sehr starken deutschen Torhüterin Sarah Wachter.

Bei den Schweizerinnen liegt aber auch zu viel auf den Schultern von Tabea Schmid (8 Tore) und Mia Emmenegger (6). Nach der Euphorie mit dem erstmaligen Überstehen der Vorrunde und der Reise von Basel nach Wien fehlt am Ende vor allem etwas die Energie für einen weiteren Effort. In den weiteren Spielen der Hauptrunde gegen Slowenien (Samstag), Holland (Montag) und Norwegen (Mittwoch) erhalten sie aber weitere Chancen auf positive Resultate.

