Ausgangslage

Nach zwei spielfreien Tagen an der EM greift die Nati heute in Malmö in die Hauptrunde ein. Um die theoretischen Chancen auf einen der beiden Halbfinalplätze in der Gruppe zu wahren, muss gegen Ungarn ein Sieg her. Die Ungarn zählen zwar nicht zu den absoluten Top-Nationen, sind aber doch regelmässig an den grossen Turnieren unter den Top 10 zu finden. Letztmals gabs das Duell Schweiz – Ungarn 2023, als die Nati in der EM-Quali zweimal verlor. Für heute siehts aber etwas besser aus: Die Schweiz hat spielerisch an der EM überzeugt, die Ungarn befinden sich etwas im Umbruch. Eine Überraschung ist dem Team von Andy Schmid also zuzutrauen.