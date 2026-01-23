Pause – 20:16
Die Schweiz zeigt hier vor allem offensiv ein Top-Halbzeit und führt gegen den Favoriten deutlich. Leopold ist mit vier Toren bisher bester Schweizer Torschütze.
25. Minute: 18:13
Die Schweiz baut die Führung gegen die Ungarn sogar aus. Der Favorit muss ein Timeout nehmen.
22. Minute: 15:12
Andy Schmid wechselt seine Formation munter durch. Die 3-Tore-Führung bleibt mehrheitlich bestehen.
15. Minute: 11:8
Die Deckungsreihen haben wenig zu melden. Ein echtes Schützenfest mit Vorteilen für die Schweiz.
4. Minute: 4:2
Die Schweizer kommen gut in die Partie und führen mit zwei Toren. Einziger Dämpfer: Flügelspieler Gino Steenaerts muss verletzt raus. Hoffentlich gehts für ihn gleich weiter.
Es geht los
Die Halle in Malmö ist nur mässig gefüllt. Das wird sich am Abend ändern, wenn Schweden im Topspiel die Slowenen empfängt.
Ausgangslage
Nach zwei spielfreien Tagen an der EM greift die Nati heute in Malmö in die Hauptrunde ein. Um die theoretischen Chancen auf einen der beiden Halbfinalplätze in der Gruppe zu wahren, muss gegen Ungarn ein Sieg her. Die Ungarn zählen zwar nicht zu den absoluten Top-Nationen, sind aber doch regelmässig an den grossen Turnieren unter den Top 10 zu finden. Letztmals gabs das Duell Schweiz – Ungarn 2023, als die Nati in der EM-Quali zweimal verlor. Für heute siehts aber etwas besser aus: Die Schweiz hat spielerisch an der EM überzeugt, die Ungarn befinden sich etwas im Umbruch. Eine Überraschung ist dem Team von Andy Schmid also zuzutrauen.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
