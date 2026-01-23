DE
FR
Abonnieren
zattoo placeholder
Zattoo Logo

Handball-EM im Ticker
Wie startet die Nati gegen Ungarn in die Hauptrunde?

Um 18 Uhr greift die Handball-Nati gegen Ungarn in die EM-Hauptrunde ein. Das Spiel gibts bei uns live im Ticker und Stream.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Kommentieren
vor 13 Minuten

Pause – 20:16

Die Schweiz zeigt hier vor allem offensiv ein Top-Halbzeit und führt gegen den Favoriten deutlich. Leopold ist mit vier Toren bisher bester Schweizer Torschütze. 

vor 22 Minuten

25. Minute: 18:13

Die Schweiz baut die Führung gegen die Ungarn sogar aus. Der Favorit muss ein Timeout nehmen. 

vor 25 Minuten

22. Minute: 15:12

Andy Schmid wechselt seine Formation munter durch. Die 3-Tore-Führung bleibt mehrheitlich bestehen. 

vor 34 Minuten

15. Minute: 11:8

Die Deckungsreihen haben wenig zu melden. Ein echtes Schützenfest mit Vorteilen für die Schweiz. 

vor 45 Minuten

4. Minute: 4:2

Die Schweizer kommen gut in die Partie und führen mit zwei Toren. Einziger Dämpfer: Flügelspieler Gino Steenaerts muss verletzt raus. Hoffentlich gehts für ihn gleich weiter. 

vor 52 Minuten

Es geht los

Die Halle in Malmö ist nur mässig gefüllt. Das wird sich am Abend ändern, wenn Schweden im Topspiel die Slowenen empfängt.

15:54 Uhr

Ausgangslage

Nach zwei spielfreien Tagen an der EM greift die Nati heute in Malmö in die Hauptrunde ein. Um die theoretischen Chancen auf einen der beiden Halbfinalplätze in der Gruppe zu wahren, muss gegen Ungarn ein Sieg her. Die Ungarn zählen zwar nicht zu den absoluten Top-Nationen, sind aber doch regelmässig an den grossen Turnieren unter den Top 10 zu finden. Letztmals gabs das Duell Schweiz – Ungarn 2023, als die Nati in der EM-Quali zweimal verlor. Für heute siehts aber etwas besser aus: Die Schweiz hat spielerisch an der EM überzeugt, die Ungarn befinden sich etwas im Umbruch. Eine Überraschung ist dem Team von Andy Schmid also zuzutrauen.

Beim letzten Spiel gegen Ungarn war der heutige Nati-Trainer Andy Schmid noch als Spieler dabei.
Foto: freshfocus
Ende des Livetickers
Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen