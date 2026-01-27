Handball-EM im Ticker Hält die Nati die letzten Halbfinal-Hoffnungen am Leben?

Die Schweiz trifft im dritten Hauptrunden-Spiel an der Handball-EM auf Island. Nur mit einem Sieg kann das Team von Andy Schmid die Chancen auf den Halbfinal aufrechterhalten. Hier im Ticker bist du ab 15.30 Uhr live mit dabei.