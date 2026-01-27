28. Minute – 18:17
Wieder machen die Isländer schnell und verkürzen auf 17:18.
27. Minute – 17:16
Die Schweizer werden abermals vom Tempo der Nordländer ausgespielt – nur noch ein Tor Vorsprung.
25. Minute – 16:13
Es wird hektisch: Nikola Portner pariert (5. Parade), die Schweizer verlieren den Ball, die Isländer begehen im Angriff ein Stürmerfoul, Aellen trifft zum 16:13.
23. Minute – 14:13
Die Isländer kommen wieder näher ran, nur ein Tor trennen die Teams noch. Andy Schmid nimmt sein Timeout und gibt seinen Spielern taktische Anweisungen. Man solle die Bälle nicht einfach so wegwerfen, so die Ansage der Schweizer Handball-Legende.
22. Minute – 13:11
Felix Aellen ist mittlerweile wieder zurück nach seiner Behandlungspause. Er und seine Kollegen lassen die Möglichkeit aufs 14:10 liegen. Stattdessen verkürzen die Isländer.
21. Minute – 13:10
Weil Portner hinten seine vierte Parade zeigt und vorne Sigrist trifft, führt die Schweiz nun gar mit drei Toren Vorsrpung.
19. Minute – 12:10
Erstmals führt das Team von Andy Schmid mit zwei Toren Vorsprung, Luka Maros schiesst sein erstes Tor.
17. MInute – 10:9
Mit einem Siebenmeter macht Noam Leopold das Skore der Schweizer zweistellig.
15. Minute – 9:8
Gino Steenaerts bringt die Schweizer wieder in Front. Nach einem Viertel der Partie lässt sich sagen: Die Nati hält mit den Isländern sehr gut mit.
14. Minute – 8:8
Beide Teams verfehlen das Tor je einmal, ehe die Schweizer den Ausgleich erzielen. Und hinten zeigt Nikola Portner seine erste Parade in diesem Spiel. Der Goalie des Isländer steht bei drei gehaltenen Würfen.
