Handball-EM im Ticker
Hält die Nati die letzten Halbfinal-Hoffnungen am Leben?

Die Schweiz trifft im dritten Hauptrunden-Spiel an der Handball-EM auf Island. Nur mit einem Sieg kann das Team von Andy Schmid die Chancen auf den Halbfinal aufrechterhalten. Hier im Ticker bist du ab 15.30 Uhr live mit dabei.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Cédric HeebRedaktor Sport
vor 1 Minute

28. Minute – 18:17

Wieder machen die Isländer schnell und verkürzen auf 17:18.

vor 2 Minuten

27. Minute – 17:16

Die Schweizer werden abermals vom Tempo der Nordländer ausgespielt – nur noch ein Tor Vorsprung.

vor 3 Minuten

25. Minute – 16:13

Es wird hektisch: Nikola Portner pariert (5. Parade), die Schweizer verlieren den Ball, die Isländer begehen im Angriff ein Stürmerfoul, Aellen trifft zum 16:13.

vor 6 Minuten

23. Minute – 14:13

Die Isländer kommen wieder näher ran, nur ein Tor trennen die Teams noch. Andy Schmid nimmt sein Timeout und gibt seinen Spielern taktische Anweisungen. Man solle die Bälle nicht einfach so wegwerfen, so die Ansage der Schweizer Handball-Legende.

vor 7 Minuten

22. Minute – 13:11

Felix Aellen ist mittlerweile wieder zurück nach seiner Behandlungspause. Er und seine Kollegen lassen die Möglichkeit aufs 14:10 liegen. Stattdessen verkürzen die Isländer.

vor 8 Minuten

21. Minute – 13:10

Weil Portner hinten seine vierte Parade zeigt und vorne Sigrist trifft, führt die Schweiz nun gar mit drei Toren Vorsrpung.

vor 10 Minuten

19. Minute – 12:10

Erstmals führt das Team von Andy Schmid mit zwei Toren Vorsprung, Luka Maros schiesst sein erstes Tor.

vor 13 Minuten

17. MInute – 10:9

Mit einem Siebenmeter macht Noam Leopold das Skore der Schweizer zweistellig.

vor 13 Minuten

15. Minute – 9:8

Gino Steenaerts bringt die Schweizer wieder in Front. Nach einem Viertel der Partie lässt sich sagen: Die Nati hält mit den Isländern sehr gut mit.

vor 15 Minuten

14. Minute – 8:8

Beide Teams verfehlen das Tor je einmal, ehe die Schweizer den Ausgleich erzielen. Und hinten zeigt Nikola Portner seine erste Parade in diesem Spiel. Der Goalie des Isländer steht bei drei gehaltenen Würfen.

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
