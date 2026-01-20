60. MInute: Schweiz – Montenegro 43:26
Das wars! Die Schweizer Nati erfüllt ihre Pflicht in beeindruckender Manier und gewinnt 43:26. Das bedeutet, dass der Torrückstand auf die Färöer Inseln wettgemacht ist und die einfache Rechnung nun lautet: Verlieren die Färinger gegen Slowenien (ab 20.30 Uhr), ist die Schweiz in der EM-Hauptrunde! Danke fürs MItlesen im Ticker, in Kürze gibts hier den Matchbericht.
58. Minute: Schweiz – Montenegro 43:25
Gleich ist es vorbei, die Schweiz führt mit 18 Toren Vorsprung!
57. MInute: Schweiz – Montenegro 41:25
So, damit wäre der Torrückstand auf die Färöer Inseln wieder wettgemacht.
54. Minute: Schweiz – Montenegro 39:25
Es wird lauter in der Halle, vor allem, weil die Färinger Fans in der Halle sind und die Parole gegen die Schweiz ergreifen. Sofort halten die Schweizer Anhänger dagegen und treiben die Nati-Stars an.
51. Minute: Schweiz – Montenegro 37:24
Die letzten zehn Minuten sind angebrochen, jetzt geht es darum den Vorsprung mindestens zu verwalten – im Idealfall aber noch etwas auszubauen.
49. Minute: Schweiz – Montenegro 37:22
Mathieu Seravalli macht seine 9. Parade und wird hier zum heimlichen Helden für die Schweiz. Das sehen auch die Stars der Färöer Inseln, die in der Halle dem Spiel beiwohnen.
46. Minute: Schweiz – Montenegro 34:20
Samuel Zehnder trifft per Siebenmeter. Es ist mittlerweile eine mehr als komfortable Führung.
44. Minute: Schweiz – Montenegro 33:20
Luca Sigrist sprintet durch alle durch und trifft einmal mehr. Ein sehr starker Auftritt des Youngsters.
43. Minute: Schweiz – Montenegro 31:19
Die Montenegriner lassen aus zentraler Position eine Top-Chance liegen. Dann folgt ein etwas überhasteter Angriff der Schweizer. Den nächsten Angriff des Schweizer Gegners pariert Seravalli (6. Parade). Dann nimmt Schmid sein Timeout: «Spielt simpel. Wir müssen nicht Würfe nehmen, die nicht gehen. Wir haben noch 18 Minuten Zeit.»
40. Minute: Schweiz – Montenegro 29:17
9:50 Minuten hat es gedauert, bis die Montenegriner ihr erstes Tor in der 2. Halbzeit erzielen. In dieser Zeit haben die Schweizer schon sieben weitere Treffer gemacht.
