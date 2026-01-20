60. MInute: Schweiz – Montenegro 43:26

Das wars! Die Schweizer Nati erfüllt ihre Pflicht in beeindruckender Manier und gewinnt 43:26. Das bedeutet, dass der Torrückstand auf die Färöer Inseln wettgemacht ist und die einfache Rechnung nun lautet: Verlieren die Färinger gegen Slowenien (ab 20.30 Uhr), ist die Schweiz in der EM-Hauptrunde! Danke fürs MItlesen im Ticker, in Kürze gibts hier den Matchbericht.