In der Handball-Liga sichern sich die Kadetten Schaffhausen den nächsten Sieg. Gegen den TSV St. Otmar St. Gallen gewinnen sie 44:32. GC Amicitia gewinnt das Derby gegen Stäfa.

1/2 Die Kadetten Schaffhausen jubeln dank eines 44:32-Siegs gegen St. Otmar über den fünften Saisonsieg. Foto: Benjamin Faes / freshfocus

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Fünfter Sieg im fünften Spiel: Die Kadetten Schaffhausen bezwingen auch St. Otmar St. Gallen deutlich und bleiben somit weiterhin ungeschlagen. Bereits nach drei Minuten führen die Kadetten 3:1. St. Otmar kommt jedoch wieder ran und kann bis zur 18. Minute die Führung an sich reissen. Schaffhausen-Captain Luka Maros gelingt danach der Ausgleich. Danach kommen die Kadetten so richtig in Fahrt. Zur Pause führen sie mit einem komfortablen Vorsprung 22:14.

Nach dem Seitenwechsel macht der amtierende Meister dort weiter, wo er aufgehört hat. Nach rund 50 Minuten ist das Spiel beim Stand von 36:26 praktisch vorentschieden. Nur drei Sekunden vor Ende setzt Marvin Lier den Schlusspunkt zum 44:32-Entstand.

GC Amiticia gewinnt Zürcher Seederby

Im ersten Zürcher Seederby der Geschichte der Quickline Handball League gewinnt GC Amiticia gegen Handball Stäfa, das in die höchste Spielklasse aufgestiegen ist. Dem Aufsteiger gelingt ein Traumstart ins Derby und führt nach rund sieben Minuten 6:1. Goalie Luca Frei parierte dabei noch einen Penalty von GCs Jann Bamert.

Das Heimteam übernimmt aber danach das Zepter. Vor allem in der zweiten Hälfte gibt Stäfa das Spiel komplett aus der Hand. Am Ende verliert Stäfa das Spiel 25:37. Aufgrund der Niederlage bleibt der Aufsteiger noch punktlos am Tabellenende kleben.