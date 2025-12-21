St. Otmar St. Gallen gibt gegen GC Amicitia eine frühe Führung nie aus der Hand. Am Ende gewinnen die Ostschweizer klar 30:25.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

St. Otmar St. Gallen gewinnt das letzte Spiel vor der Winterpause gegen GC Amicitia deutlich 30:25. Den St. Gallern gelingt dabei ein Traumstart. Bereits nach fünfeinhalb Minuten führt das Heimteam mit 5:0. Erst danach finden auch die Zürcher langsam in die Partie und können bis zur Pause etwas aufholen (15:13).

In der zweiten Hälfte kann GC den Rückstand sogar bis auf ein Tor verkleinern. Die Führung gibt St. Otmar dank des frühen Polsters aber nie aus der Hand. In der Schlussviertelstunde ziehen die Ostschweizer anschliessend wieder davon und sichern sich am Ende den Sieg.

Mit dem Sieg zum Jahresende geht St. Otmar mit neun Punkten Vorsprung auf den Trennstrich in die Meisterschaftspause. Das Polster von GC Amicitia auf den neunten Rang beträgt hingegen nur einen Punkt.