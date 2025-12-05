DE
Favoritinnen zu stark
Schweizer Handballerinnen an der WM definitiv ausgeschieden

Nach der Niederlage gegen Dänemark kann die Schweiz die WM-Viertelfinals auch rechnerisch nicht mehr erreichen.
Publiziert: 22:50 Uhr
Die Däninnen sind für die Nati eine Nummer zu gross.
Foto: Benjamin Faes / freshfocus
Das Handball-Nationalteam der Frauen kann an der Weltmeisterschaft in Holland nun auch rechnerisch die Viertelfinals nicht mehr erreichen. Die Schweizerinnen kassieren in Rotterdam gegen Dänemark mit 23:36 die dritte Niederlage hintereinander.

Gegen die ehemaligen Weltmeisterinnen und dreimaligen Olympiasiegerinnen aus Dänemark hängen die Trauben für die Schweizerinnen wie erwartet zu hoch. Immerhin führen die Schweizerinnen mal mit 5:3, ehe sie sieben Gegentore in Serie kassieren.

Die Weltmeisterschaft, in der die Schweizerinnen in der Vorrunde gegen den Iran (34:9) und Senegal (25:24) die ersten beiden Siege bei einer WM überhaupt einfuhren, geht am Sonntag mit dem letzten Hauptrundenspiel gegen Rumänien zu Ende.

