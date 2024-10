In der European League kommt Kriens-Luzern zum dritten Sieg und kann mit der Hauptrunde liebäugeln. Schwieriger wirds dagegen für die Kadetten Schaffhausen.

Kriens-Luzern auf Kurs, Kadetten in Rücklage

Kriens-Luzern auf Kurs, Kadetten in Rücklage

Kann sich die Hände reiben: Cheftrainer Zeljko Musa ist im Europacup mit Kriens-Luzern auf Erfolgskurs. Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kriens-Luzern ist in der European League, der zweithöchsten Stufe des Handball-Europacups, nach dem dritten Sieg im vierten Spiel auf Kurs Richtung Hauptrunde.

In der vierten von sechs Runden der Gruppenphase gewann Kriens-Luzern zuhause gegen Velenje ohne Probleme 30:25. Die Zentralschweizer gerieten gegen den Gast aus Slowenien nach einer ausgeglichenen Startphase ab dem 2:2 nie mehr in Rückstand und festigten damit den zum Weiterkommen nötigen 2. Platz in der Vierergruppe.

Mit dem Rücken zur Wand stehen hingegen die Kadetten Schaffhausen nach einer 29:39-Heimniederlage gegen Limoges. Vor Wochenfrist in Frankreich hatte der Schweizer Meister noch gewonnen, jedoch nur mit vier Toren Vorsprung. Im Kampf um den 2. Platz hat damit Limoges wegen der besseren Direktbegegnungen die Nase vorne, wenn es bei der aktuellen Punktgleichheit bleibt. Als Gruppensieger steht Benfica Lissabon mit dem Maximum von acht Punkten praktisch fest.

Die ersten zwei jeder Gruppe erreichen die Hauptrunde mit vier Gruppen à je vier Teams.