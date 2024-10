Pfadi kennt den nächsten European-Cup-Gegner

Pfadi Winterthur kennt seinen Gegner in den Sechzehntelfinals des European Cup. Die Reise führt das Team nach Zypern.

Für Lukas Heer und Pfadi gehts in den Sechzehntelfinals nach Zypern. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Pfadi Winterthur trifft in den Sechzehntelfinals des European Cups auf ein Team aus Zypern. Gegner wird Anorthosis Famagusta sein.

Das Hinspiel wird am 23. oder 24. November in Zypern ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später in Winterthur. Der European Cup ist im Handball-Europacup die dritthöchste Stufe nach der Champions League und der European League.

Nach einem Freilos zum Auftakt des Wettbewerbs hatte sich Pfadi Mitte Oktober in der 2. Runde in Hin- und Rückspiel gegen den bosnischen Vertreter Sloboda Tuzla durchgesetzt.