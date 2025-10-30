Handball-Nati unterliegt Vize-Weltmeister Kroatien

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft kassiert im ersten von zwei Länderspielen gegen den WM-Zweiten Kroatien eine knappe Niederlage. Das Team von Andy Schmid verliert in Gümlingen mit 26:29.

1/6 Noam Leopold erzielt gegen Kroatien sechs Tore. Foto: Benjamin Faes / freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Torflaute in der Schlussviertelstunde brachte die Schweizer um die Möglichkeit eines Sieges. Bis zur 45. Minute war der Gastgeber trotz vieler wichtiger Absenzen auf Augenhöhe mit den Kroaten. Es stand 22:22, als die Schweizer Offensive ins Stocken geriet und zehn Minuten lang ohne Treffer blieb. Kroatien nutzte die Gelegenheit, um sich fünf Tore Vorsprung zu erspielen und die Vorentscheidung herbeizuführen.

Nach der zwischenzeitlichen Durststrecke, die Luka Maros mit dem 23:27 in der 56. Minute beendet hatte, kam die Schweiz nochmals bis auf zwei Tore heran. Für eine weitere Aufholjagd war die Zeit aber zu knapp. Maros war zusammen mit Noam Leopold mit sechs Toren der beste Torschütze der Schweizer. Im Tor gelangen Mathieu Seravalli vom BSV Bern elf Paraden.

Das zweite Duell mit den Kroaten findet am Samstag in Kriens in der Pilatus Arena vor ausverkauften Rängen statt. Die beiden Länderspiele sind der Höhepunkt des Trainingscamps in Stans in dieser Woche, das den Auftakt in die Vorbereitung für die Europameisterschaft im Januar in Dänemark, Norwegen und Schweden bildet.

Zehnder geht nach Dänemark Der Schweizer Nationalspieler Manuel Zehnder verlässt den Champions-League-Sieger Magdeburg im kommenden Sommer, wie die Deutschen bekannt gaben. Der derzeit verletzte Spielmacher, der sich im Januar einen Kreuzbandriss zugezogen hat, spielt ab 2026 für den dänischen Klub GOG Gudme. Der Schweizer Nationalspieler Manuel Zehnder verlässt den Champions-League-Sieger Magdeburg im kommenden Sommer, wie die Deutschen bekannt gaben. Der derzeit verletzte Spielmacher, der sich im Januar einen Kreuzbandriss zugezogen hat, spielt ab 2026 für den dänischen Klub GOG Gudme. Mehr