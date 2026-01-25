Los gehts
Die Partie in der Arena in Malmö ist gestartet.
Bald geht es los
Die Spieler laufen in die Arena in Malmö ein. Kurz danach erklingen die beiden Nationalhymnen. In wenigen Minuten geht es los zwischen der Schweiz und Kroatien.
Herzlich willkommen
Nach dem überraschenden Punktgewinn gegen Ungarn steht die Schweizer Handball-Nati heute in Malmö gegen Kroatien im Einsatz. Um sich eine reale Chance auf die Halbfinals zu wahren, muss heute gegen den Favoriten ein Sieg her. Im letzten Direktduell gab es gegen Kroatien im letzten November einen 30:28-Sieg in einem Testspiel in Kriens. Ob es auch heute mit einem Sieg klappt? Das zweite Spiel der EM-Hauptrunde startet um 20.30 Uhr. Bei uns bist du im Ticker live mit dabei.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
