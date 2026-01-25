DE
FR
Abonnieren
zattoo placeholder
Zattoo Logo

EM-Hauptrunde in Malmö
Wie schlägt sich die Schweiz gegen Vizeweltmeister Kroatien?

Im zweiten Spiel der EM-Hauptrunde duelliert sich die Schweizer Handball-Nati am Sonntag mit Kroatien. Bei uns erfährst du live im Ticker, wie sich die Schweiz gegen den Vizeweltmeister schlägt.
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Kommentieren
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin
vor 3 Minuten

Los gehts

Die Partie in der Arena in Malmö ist gestartet.

vor 8 Minuten

Bald geht es los

Die Spieler laufen in die Arena in Malmö ein. Kurz danach erklingen die beiden Nationalhymnen. In wenigen Minuten geht es los zwischen der Schweiz und Kroatien.

vor 59 Minuten

Herzlich willkommen

Nach dem überraschenden Punktgewinn gegen Ungarn steht die Schweizer Handball-Nati heute in Malmö gegen Kroatien im Einsatz. Um sich eine reale Chance auf die Halbfinals zu wahren, muss heute gegen den Favoriten ein Sieg her. Im letzten Direktduell gab es gegen Kroatien im letzten November einen 30:28-Sieg in einem Testspiel in Kriens. Ob es auch heute mit einem Sieg klappt? Das zweite Spiel der EM-Hauptrunde startet um 20.30 Uhr. Bei uns bist du im Ticker live mit dabei.

Ende des Livetickers
Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen