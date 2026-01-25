Herzlich willkommen

Nach dem überraschenden Punktgewinn gegen Ungarn steht die Schweizer Handball-Nati heute in Malmö gegen Kroatien im Einsatz. Um sich eine reale Chance auf die Halbfinals zu wahren, muss heute gegen den Favoriten ein Sieg her. Im letzten Direktduell gab es gegen Kroatien im letzten November einen 30:28-Sieg in einem Testspiel in Kriens. Ob es auch heute mit einem Sieg klappt? Das zweite Spiel der EM-Hauptrunde startet um 20.30 Uhr. Bei uns bist du im Ticker live mit dabei.