Der WM-Titel der Handballerinnen geht nach Norwegen: Die Skandinavierinnen setzen sich im Final gegen Deutschland durch. Damit lassen sie auf den Olympiasieg und den EM-Titel 2024 einen weiteren grossen Triumph folgen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Norwegen wird an der Handball-WM der Frauen in Deutschland und Holland seiner Favoritenrolle gerecht und setzt sich im Final in Rotterdam gegen die Co-Gastgeberinnen aus Deutschland mit 23:20 durch. Damit holt sich das Team von Coach Ole Gustav Gjekstad (58) ein Jahr nach dem Triumph an den Olympischen Spielen in Paris auch den Weltmeistertitel.

Auf dem Weg zum grossen Sieg müssen die Skandinavierinnen aber kämpfen: Bis weit in die zweite Halbzeit hinein gestalten die Deutschen die Partie trotz je fünf Toren der beiden norwegischen Toptorschützinnen Henny Ella Reistad (26) und Thale Rushfeldt Deila (25) ausgeglichen. Erst dank zwei Treffern von Malin Larsen Aune (30) in der 57. und 58. Minute können sich die Norwegerinnen das letztendlich entscheidende Dreitorepolster herausspielen – danach kommt Deutschland nicht mehr heran.

Norwegische Dominanz hält an

Damit nimmt der Final den erwarteten Ausgang: In den letzten fünf Jahren gingen mit der Ausnahme der WM 2023, als sie den Final gegen Frankreich verloren, alle grossen Titel an die Auswahl aus Skandinavien. Auch an diesem WM-Turnier waren die Norwegerinnen in allen Spielen überlegen. Auf dem Weg ins Endspiel gewannen sie nur im Viertelfinal gegen Montenegro mit weniger als zehn Toren Differenz.

An dieser Dominanz können auch die deutschen Handballerinnen trotz grossem Kampf nichts ändern, weshalb sich Nationaltrainer Markus Gaugisch (51) unmittelbar nach dem Spiel enttäuscht zeigt. Dennoch dürfte das Turnier bei den Gastgeberinnen gut in Erinnerung bleiben: Erstmals seit dem WM-Titel 1993 ziehen die DHB-Frauen in ein Endspiel auf höchster Stufe ein und holen sich so die erste WM-Medaille seit 18 Jahren. «Wir alle haben eine richtig gute Party verdient, denn das, was hier passiert ist, ist ein Wunder», so Nationalteam-Managerin Anja Althaus (43) nach dem Spiel. Eine Gold-Party wird es jedoch nicht – diese steigt wie zuletzt 2021 in Norwegen.