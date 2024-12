Ein prall gefülltes Sport-Programm stellt das Schweizer Fernsehen vor die Qual der Wahl. Weil Handball-EM, Frauen-Nati und Schweizer Cup gleichzeitig stattfinden, ist das Zürcher Derby am Dienstag nur im Web zu sehen. Welche Faktoren diese Entscheidung beeinflussen.

1/8 Die Schweizer Handballerinnen lassen sich nach dem Spiel gegen Dänemark vom Publikum in Basel feiern. Foto: keystone-sda.ch

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Fan-Herz, was willst du mehr! Am Dienstag bietet das Sport-Programm gleich mehrere Leckerbissen – so viele, dass SRF im TV gar nicht dem ganzen Angebot gerecht werden kann.

Während auf SRF zwei das letzte Schweizer Gruppenspiel an der Handball-EM der Frauen (20.30 Uhr) läuft, zeigt SRF info das Testspiel der Frauen-Nati gegen England (20.45 Uhr). Wer das Zürcher Derby im Cup-Achtelfinal (20 Uhr) verfolgen will, muss auf den Web-Stream zurückgreifen. Im TV wird auf Frauen-Power gesetzt. Blick erklärt, wie es dazukommt.

Verlängerung und Spielplan sprechen gegen Cup

SRF könne seinem Publikum auf drei Kanälen ein umfangreiches Programm bieten, äussert sich der TV-Sender auf Anfrage. Zeitgemäss würden die Inhalte auch online angeboten.

Welche Events am TV ausgespielt werden, beeinflussen mehrere Faktoren. Dazu gehören «unter anderem die sportliche Relevanz, Publikumsinteresse, TV-Sendeverpflichtungen oder auch die Verlässlichkeit der Programmierung.» In diesem spezifischen Fall sprach beispielsweise die Möglichkeit einer Verlängerung gegen das Zürcher Derby, weil dadurch die Planung unberechenbarer wird. «Zudem war dieselbe Begegnung bereits am Samstag auf SRF zwei zu sehen», erklärt der Sender.

Einschaltquoten Freitag, Schweiz – Färöer: 61'000 Rating und 8,8 Prozent Marktanteil Sonntag, Schweiz – Dänemark: 63'000 Rating und 6,7 Prozent Marktanteil Die beiden Spiele der Handball-Nati waren in ein vielseitiges Sportprogramm eingebunden. Daneben lief parallel Formel 1 (Freitag) oder das Sportpanorama und der 2. Lauf des Frauen-Slaloms (Sonntag). Gemäss SRF erreichten die Handballspiele in diesem Kontext «ein respektables Publikum». Freitag, Schweiz – Färöer: 61'000 Rating und 8,8 Prozent Marktanteil Sonntag, Schweiz – Dänemark: 63'000 Rating und 6,7 Prozent Marktanteil Die beiden Spiele der Handball-Nati waren in ein vielseitiges Sportprogramm eingebunden. Daneben lief parallel Formel 1 (Freitag) oder das Sportpanorama und der 2. Lauf des Frauen-Slaloms (Sonntag). Gemäss SRF erreichten die Handballspiele in diesem Kontext «ein respektables Publikum». Mehr

Darum bekommt der SRF-Zuschauer nun das letzte Gruppenspiel der Handballerinnen gegen Kroatien serviert. «Die Handball-Nati der Frauen kann an der Heim-Europameisterschaft Historisches erreichen und erstmals in eine Hauptrunde an einer EM einziehen», erklärt das SRF. Zur Erinnerung: Den Handballerinnen reicht ein Remis fürs Weiterkommen.

15 Minuten nach dem Handball-Spiel des Jahres, beginnt der letzte Match des Jahres der Fussball-Frauen-Nati. Der Testkick gegen England ist Teil der Vorbereitung auf die Heim-EM im Sommer, dem «Schweizer Highlight im Sportjahr 2025», führt das SRF diesen Entscheid aus.

SFV: «Entscheidend ist, dass beide Spiele im Live-Programm stattfinden

Mit der Planung zeigt sich auch der Schweizer Fussballverband (SFV) einverstanden. Man befinde sich in regelmässigem Austausch mit der SRG, erklärt Medienchef Adrian Arnold. «Entscheidend ist, dass beide Spiele bzw. Wettbewerbe neben der Handball-EM im Live-Programm stattfinden.» Zudem hätte der Verband aus den EM-Spielen vergangenen Sommer die Erfahrung, dass viele jüngere Fans den Stream gegenüber linearem TV bevorzugen würden.

Und welchem Schweizer Sport-Fan dieses Menü nicht genügt, der muss nur ein bisschen über den Tellerrand für einen weiteren Leckerbissen blicken: Im DFB-Pokal empfängt Bayern München im Achtelfinal Doublesieger Bayer Leverkusen mit Nati-Captain Granit Xhaka – auch dieses Spiel beginnt um 20.45 Uhr. Zum Glück kann der Sport-Fan – ganz im Gegensatz zu SRF – aber ganz einfach zwischen den Spielen hin und her zappen.