Alle Spiele aus dem Frauen-Handball live bei RED Sport

Brühl, Spono oder doch GC? Mit dem neuen Angebot von RED Sport verpasst du keine Minute aus dem Schweizer Frauen-Handball

Malin Altherr und der LC Brühl wollen den 35. Meistertitel der Geschichte holen. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Ungeschlagen marschierte der LC Brühl letzte Saison durch die Playoffs zum 34. Meistertitel. Klar, sind die St. Gallerinnen auch diese Saison bei den Favoritinnen, wenns um den Titel im Schweizer Handball geht.

Neben Vize-Meister Spono Eagles ist insbesondere mit GC als Herausforderer zu rechnen. Den Zürcherinnen ist mit dem Transfer von Nati-Captain Kerstin Kündig ein echter Coup gelungen. Die 32-Jährige kehrt nach fünf Saisons in Deutschland und Dänemark in die Schweiz zurück.

Erstmals in der höchsten Liga spielt die HSG Aargau Ost, die dank des freiwilligen Abstiegs von Kreuzlingen den Sprung ins Oberhaus geschafft hat. Die Neulinge müssen am Samstag zum Auftakt aber gleich gegen den Meister Brühl ran.

Alle Spiele aus der Swiss Premium League gibts in der nächsten Saison bei RED Sport. Mit dem Gamepass verpasst du keine Minute.