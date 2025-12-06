Die Kadetten Schaffhausen bleiben in dieser Saison in der Meisterschaft ungeschlagen. Gegen den BSV Bern feiern sie den 15. Sieg in Folge.
Im Heimspiel gegen die Stadtberner geraten die Kadetten aber zunächst in Bedrängnis wie noch nie in dieser Saison. Die Berner führen nach 22 Minuten mit fünf Toren Vorsprung (13:8).
Nach der Pause starten die Schaffhauser jedoch die Aufholjagd und gewinnen schlussendlich knapp 31:30. Der Isländer Odinn Rikhardsson (Kadetten) mit neun Goals aus zehn Versuchen und der Schweizer Michael Kusio (BSV) mit sogar zehn Treffern setzen im Spiel die Akzente. Den Siegtreffer erzielt Ariel Pietrasik 30 Sekunden vor Spielende.
Kriens-Luzern bleibt derweil am zweitplatzierten Pfadi Winterthur dran. Die Luzerner gewinnen 44:29 gegen das Schlusslicht Stäfä. Auch Verfolger Wacker Thun feiert einen Sieg. Die Berner Oberländer bezwingen den TSV St. Otmar St. Gallen 33:25.
