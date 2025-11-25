DE
Ademar Leon – Kadetten 30:27
Auswärtsniederlage bedeutet Tabellenende für die Kadetten

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Ademar Leon – Kadetten Schaffhausen (30:27).
Publiziert: 25.11.2025 um vor 51 Minuten
