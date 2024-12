Neuer Anlauf für den Exploit

Zwei Spiele bleiben der Handball-Nati noch, den ersten Sieg an einer EM-Hauptrunde einzufahren. Am Montagnachmittag spielen die Schweizerinnen zunächst gegen Holland, das bisher gegen Slowenien gewonnen und gegen Norwegen verloren hat. Der Einzug in die Halbfinals ist für das Team von Knut Ove Joa allerdings in weite Ferne gerückt. Los gehts in der Wiener Stadthalle um 15.30 Uhr.