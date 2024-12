Ab Mitte Januar nimmt die Handball-Nati an der Weltmeisterschaft teil. Nun hat Andy Schmid das vorläufige Kader aufgeboten.

Das vorläufige Schweizer Aufgebot für die Mitte Januar beginnende Handball-WM umfasst 20 Spieler. Im Zuge der Vorbereitung dient der Yellow Cup Anfang Jahr als Standortbestimmung.

Nach der Teilnahme am Traditionsturnier vom 3. bis 5. Januar in Winterthur folgt für das Team von Trainer Andy Schmid in Stans NW ein Trainingslager, nach dem das Kader auf 18 Spieler reduziert wird.

Das Aufgebot Nikola Portner, Manuel Zehnder, Samuel Röthlisberger, Lenny Rubin, Lukas Laube, Samuel Zehnder, Gian Attenhofer, Noam Leopold, Gino Steenaerts, Luca Sigrist, Valentin Wolfisberg, Dimitrij Küttel, Luka Maros, Lucas Meister, Mehdi Ben Romdhane, Felix Aellen, Michael Kusio, Mathieu Seravalli, Joël Willecke, Jannis Scheidiger.

Angeführt wird das Aufgebot von Captain Nikola Portner vom SC Magdeburg. Er ist neben Klub-Kollege Manuel Zehnder, den bei Stuttgart spielenden Samuel Röthlisberger, Lenny Rubin und Lukas Laube sowie Samuel Zehnder (Lemgo) und Gian Attenhofer (Eisenach) einer von sieben Bundesliga-Akteuren im Schweizer Kader. Komplettiert wird die Liste der Legionäre von Noam Leopold (Nantes).

Verzichten muss Andy Schmid auf Spielmacher Jonas Schelker, der bei Kriens zwar in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt ist, für die WM aber noch kein grünes Licht geben kann. Lucas Meister, der sich Ende Oktober eine Innenband-Verletzung zugezogen hat, ist im vorläufigen WM-Kader dabei.

Am Yellow Cup trifft die Schweiz auf Italien, den Kosovo und die Niederlande. An der WM sind Tschechien, Deutschland und Polen die Vorrunden-Gegner. Spielort ist Herning in Dänemark.