Portugals Handballer gewinnen an der WM in Oslo 31:30 nach Verlängerung gegen die favorisierten Deutschen. Im Halbfinal wird die Aufgabe noch grösser, es wartet der Olympiasieger Dänemark.

Deutschland scheitert an der WM an Portugal

Deutschland scheitert an der WM an Portugal

1/4 Frust pur: Deutschlands Handballer – hier Lukas Zerbe – sind an der WM out. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Heimflug statt Halbfinal: Für die deutschen Handballer ist der Traum von der ersten WM-Medaille seit 18 Jahren nach einem Thriller ohne Happy End geplatzt. Trotz einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit und eines überragenden Torhüters Andreas Wolff verlor das Team von Bundestrainer Alfred Gislason das Viertelfinale gegen Portugal nach Verlängerung und schied aus.

Damit ist auch die Neuauflage des Olympiafinals geplatzt. Denn die Dänen blieben an der WM weiterhin makellos. Der Olympiasieger und Titelverteidiger zog mit einem klaren 33:21-Sieg gegen Brasilien in die Halbfinals ein.Der Aussenseiter aus Südamerika hielt eine Halbzeit lang erstaunlich gut mit (12:15 zur Pause), doch am Ende war der Titelverteidiger viel zu stark. Auf dänischer Seite überragte der Torhüter Emil Nielsen mit 15 Paraden. Welthandballer Mathias Gidsel steuerte diesmal sechs Treffer zum Erfolg bei. Die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen ist seit 35 WM-Spielen ungeschlagen.

Im anderen Halbfinal trifft in Zagreb der Co-Gastgeber Kroatien auf Frankreich.