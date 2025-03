Schweizer Gegnerinnen für EM-Quali bekannt

Nach der erfolgreichen Heim-EM treffen die Schweizer Handballerinnen in der Qualifikation für die EM 2026 auf die Niederlande, Italien und Bosnien-Herzegowina. Das ergab die Auslosung in Cluj-Napoca.

Die Schweizer Rückraumspielerin Daphne Gautschi. Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die sechs Partien finden zwischen Oktober 2025 und April 2026 statt, die besten zwei Teams der Gruppe plus die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Endrunde im Dezember 2026. Das Turnier findet in Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei, und der Türkei und damit erstmals in fünf Ländern statt.

Vorerst gilt der Fokus der Schweizerinnen aber dem WM-Playoff gegen die Slowakei. Das Hinspiel findet am 9. April in St. Gallen statt, das Rückspiel am 13. April in Sala. Der Sieger des Duells nimmt im November und Dezember an der WM in Deutschland und den Niederlanden teil. Für die Schweizerinnen wäre eine WM-Teilnahme eine Premiere.