Kadetten nehmen den nächsten Schritt zur Titelverteidigung

Während die Schaffhauser über den Sieg jubeln, ist Nik Jauer vom BSV Bern enttäuscht. Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Viel fehlte den Bernern nicht dafür, diese Serie auszugleichen. Bis zum Schluss hielt die Mannschaft von David Staudenmann mit dem Favoriten mit. Felix Aellen glänzte mit 11 Treffern und Goalie Mathieu Seravalli brachte die Offensivkräfte der Kadetten bisweilen zur Verzweiflung. Am Ende sollten aber auch 15 Paraden des Berner Eigengewächses nicht genug sein.

Weil auch die Kadetten mit Kristian Pilipovic eine ausgezeichnete Leistung zwischen den Pfosten zeigte und ebenso 15 Bälle parierte. Und weil den jungen Bernern im entscheidenden Moment Fehler unterliefen, die die routinierteren Schaffhauser auszunutzen vermochten. Nach einem technischen Fehler von Aellen, der den BSV mit einem Treffer zum Ausgleich hätte führen können, zogen die Kadetten in den Schlussminuten entscheidend davon.

Damit können die Schaffhauser mit einem dritten Sieg in der Best-of-five-Serie am Sonntag den vierten Meistertitel in Serie und den 15. der Klubgeschichte sichern. Der BSV wartet derweil seit 1985 auf einen Meistertitel. Für den vierten der Vereinsgeschichte benötigen die Berner nun ein grosses Comeback und drei Siege in Serie.