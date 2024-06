Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Sporttip

Wer schiesst das nächste Tor? Wer gewinnt das nächste Spiel? Und wer wird Europameister? Mit der Fussball-EM in Deutschland findet das Grossereignis des Jahres für Sporttip statt. Sporttip gehört zu Swisslos und ist einer von zwei zugelassenen Sportwettenanbietern in der Schweiz.

Eine Wette kann während der EM für zusätzliche Spannung und im Erfolgsfall zu einem Wettgewinn führen. Doch indirekt sorgen auch all jene, deren Vorhersage nicht eintrifft, für Gewinner: Der gesamte Reingewinn von Sporttip fliesst zurück in den Schweizer Sport oder in gemeinnützige Projekte und Institutionen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1937 hat Swisslos, zu welcher der Wettanbieter Sporttip gehört, bereits mehr als sieben Milliarden Franken für wohltätige und gemeinnützige Zwecke erwirtschaftet. Damit ist Swisslos die bedeutendste Kultur- und Sportförderin der Schweiz.

An der EM wetten und Gutes tun Bring noch mehr Spannung in die EM mit Sporttip. Entdecke die vielfältigen Wettoptionen, von klassischen Ergebniswetten bis hin zu spannenden Live-Wetten. Ob Favorit oder Aussenseiter, bei Sporttip findest du attraktive Quoten. Viel Glück und mögen deine Wetten aufgehen! Mit jedem Einsatz unterstützt du zudem gemeinnützige Zwecke in Kultur und Sport in der ganzen Schweiz. Bring noch mehr Spannung in die EM mit Sporttip. Entdecke die vielfältigen Wettoptionen, von klassischen Ergebniswetten bis hin zu spannenden Live-Wetten. Ob Favorit oder Aussenseiter, bei Sporttip findest du attraktive Quoten. Viel Glück und mögen deine Wetten aufgehen! Mit jedem Einsatz unterstützt du zudem gemeinnützige Zwecke in Kultur und Sport in der ganzen Schweiz. Gleich ausprobieren

1,4 Millionen Franken pro Tag

Zahlen bitte? Im Jahr 2023 kamen so rund 511 Millionen Franken zusammen – pro Tag ausgerechnet macht das stolze 1,4 Millionen Franken! Mit den verteilten Millionen werden in der Schweiz jährlich weit über 21'000 Projekte in den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt und Soziales unterstützt. Wie diese konkret eingesetzt werden, siehst du im Video weiter unten.

Wie und wo die kantonalen Verteil-Fonds ihre Gewinnanteile einsetzen, entscheiden sie aufgrund ihrer jeweils eigenen Vorgaben. Im Kanton Bern etwa gingen 2023 18 Millionen an kulturelle Projekte, 19 Millionen flossen in den Breitensport. Die Gelder kommen in diesem Bereich unter anderem der Erneuerung von Rasenplätzen, Renovationsarbeiten oder auch dem Kauf von Sportmaterial zugute. Dies, damit die Sportvereine unterstützt werden können, die wiederum für fitte Teilnehmer, ein sozial wertvolles Gemeinschaftsgefühl, Spass am Sport – und damit für eine vielseitige und aktive Schweiz sorgen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Via Stiftung Sportförderung Schweiz erhalten auch Swiss Olympic, die Swiss Icehockey Federation, die Stiftung Schweizer Sporthilfe sowie der Schweizer Fussballverband einen Beitrag. Eine finanzielle Unterstützung, die zumeist in die Ausbildung und in den Nachwuchs fliesst. Damit du auch in den kommenden Jahren wieder auf die Schweizer Nationalmannschaft an Grossanlässen wetten kannst. Damit schliesst sich der Kreis. Sporttip – eine runde Sache!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos