Das Golf-Team des Titelverteidigers für den 45. Ryder Cup in New York steht fest.

Diese Europäer spielen um den Ryder Cup

Luka Donald posiert mit dem Ryder Cup im September 2023 in Rom.

Europas Captain Luke Donald gab am Montag das finale Aufgebot für den Kontinentalvergleich mit den USA Ende September bekannt. Er verteilte die letzten sechs Plätze per Wildcard an Shane Lowry (Irland), Jon Rahm (Spanien), Sepp Straka (Österreich), Viktor Hovland (Norwegen), Ludvig Aberg (Schweden) und Matt Fitzpatrick (England).

Zuvor hatten sich bereits Rory McIlroy (Nordirland), Robert MacIntyre (Schottland), Tommy Fleetwood (England), Justin Rose (England), Rasmus Höjgaard (Dänemark) und Tyrrell Hatton (England) einen Platz im Team gesichert. Vor zwei Jahren hatten die Europäer den Amerikanern in Rom eine empfindliche 11,5:16,5-Niederlage zugefügt.

Der grösste Teamwettbewerb im Golfsport wird vom 26. bis 28. September auf dem Black Course im Bethpage State Park auf Long Island in New York ausgespielt. Auch US-Präsident Donald Trump kündigte bereits seinen Besuch am Auftakttag des Ryder Cups an.

Für das US-Team hatten sich der Weltranglistenerste Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English und Bryson DeChambeau über eine Rangliste qualifiziert. Zudem nominierte US-Kapitän Keegan Bradley für den prestigeträchtigen Teamwettbewerb Cameron Young und Ben Griffin sowie Justin Thomas, Collin Morikawa, Sam Burns und Patrick Cantlay.