Einmal Gold, zweimal Silber: Das ist die Medaillen-Ausbeute der Schweizer Schiess-Delegation an der EM in Châteauroux.

Nächste Schweizer Medaillen an der Schiess-EM

Nächste Schweizer Medaillen an der Schiess-EM

1/4 Als Team holen sich die Schweizer um Pascal Bachmann, Gilles Vincent Dufaux und Sandro Greuter Gold. (Archivbild)

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach den vier Medaillen vom Freitag holen die Schweizer Schützen und Schützinnen an den Europameisterschaften in Châteauroux am Samstag nochmals dreimal Edelmetall – und einmal sogar Gold.

Mit dem Kleinkalibergewehr über 300 m holt das Schweizer Team mit Pascal Bachmann, Gilles Vincent Dufaux und Sandro Greuter den EM-Titel. Die Schweizer verweisen Deutschland um 13 Ringe auf Platz 2 und Tschechien um 20 Ringe auf Platz 3.

Im Einzel holt Pascal Bachmann (592) hinter dem Ungar Peter Sidi (594) Silber.

Bei den Frauen verpassen die Schweizerinnen eine Medaille im Einzel. Das Team mit Marta Szabo Bouza, Anja Senti und Sarina Hitz holt mit 1752 Ringen hinter Norwegen (1759) und vor Deutschland (1747) jedoch Silber.