Goalie Mall ist noch dran Dieser Penalty kickt Servette aus der Champions League

In der 83. Minute zeigt der Schiri auf den Punkt. Penalty für Viktoria Pilsen. Durosimni läuft an und trifft zum 1:3! Joel Mall springt zwar in die richtige Ecke und ist mit den Fingerspitzen dran, kann denn Treffer aber nicht verhindern.

Publiziert: 30.07.2025 um 23:14 Uhr | Aktualisiert: 30.07.2025 um 23:30 Uhr