Kadetten legen im Handball-Final mit Krimi-Sieg vor

Die Kadetten Schaffhausen (orange Trikots) werden zum Auftakt des Playoff-Finals vom BSV Bern stark gefordert. Foto: TIL BUERGY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für die Kadetten war es im siebten Spiel in diesen Playoffs der siebte Sieg. Ganz so souverän, wie es zu erwarten gewesen wäre, wurde der Qualifikationssieger vor knapp 2200 Zuschauern in der heimischen Halle seiner Favoritenrolle allerdings nicht gerecht.

Die Gastgeber führten nach 22 Minuten zwar 16:10, doch der BSV Bern erwies sich als äusserst hartnäckiger Gegner und glich die Partie bis zur Pause (18:18) wieder aus.

Die Berner Gäste, die zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte einen Playoff-Final bestreiten, liessen sich nach dem Seitenwechsel auch von einem 20:24-Rückstand nicht beirren. Gut zehn Minuten vor Schluss gingen sie sogar erstmals in Führung (28:27). Danach wog die Partie hin und her, bis Kristian Pilipovic mit zwei Paraden in der Schlussminute den Kadetten doch noch den Startsieg sicherte.

Das zweite Finalspiel der Best-of-5-Serie findet am Donnerstag in Gümligen statt und ist bereits seit Tagen ausverkauft.