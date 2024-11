Miserabler Abend für die NBA-Schweizer

Sowohl für Clint Capela als auch für Kyshawn George verläuft der Sonntagabend in der NBA alles andere als erfreulich. Besonders für George, der mit seinen Washington Wizards zum achten Mal in Folge verliert.

1/2 Kyshawn George (rechts) bleibt mit den Wizards ein weiteres Mal chancenlos. Foto: John McDonnell

Die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George (20) finden in der NBA nicht aus dem Tief und erleben einen weiteren bitteren Abend. Sie gehen in der heimischen Arena gegen die Detroit Pistons 104:124 unter.

Für die Equipe aus der Hauptstadt ist es die achte Niederlage in Folge. Von ihren bisherigen zwölf Spielen gewannen die Wizards lediglich zwei. Rookie George bleibt nach einem schwachen Auftritt ohne einen einzigen Skorerpunkt.

Auch Hawks tauchen

In der Nacht auf Montag gehen auch die Atlanta Hawks mit dem Genfer Clint Capela (30) als Verlierer vom Parkett. Die Hawks sind beim 110:114 bei den Portland Trail Blazers lange auf gutem Weg zum dritten Sieg in Folge. Sie liegen bis ins dritte Viertel hinein stets in Führung, in der Frühphase der Partie mit bis zu 16 Punkten.

Das Team aus Georgia vermag auch im vierten Abschnitt nochmals auf einen Rückstand zu reagieren und hat bis anderthalb Minuten vor Schluss die Vorteile wieder auf seiner Seite, stand am Ende aber doch mit leeren Händen da. Capela bringt es auf je acht Punkte und Rebounds.