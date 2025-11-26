DE
FR
Abonnieren

Gegner abgefertigt
Aufsteiger Dänemark kein Gradmesser für Schweizer Curler

Die Schweizer Curler erfüllen an der EM in Lohja ihre Pflichtaufgabe gegen Aufsteiger Dänemark mit einem 9:3 souverän. Mit dem fünften Sieg im siebten Spiel bleiben sie auf Halbfinalkurs.
Publiziert: vor 36 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Die Schweizer Curler bleiben an der EM in Finnland auf Halbfinalkurs
Foto: Chris Young
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Nach dem deutlichen 10:2-Erfolg gegen Österreich blieb die Mannschaft des CC Genf mit Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Skip Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-Van Berkel auch gegen das zweite noch sieglose Team an diesem Turnier im Süden Finnlands ungefährdet. Die Schweizer führten nach drei Ends mit 4:1, die definitive Entscheidung führten sie mit einem Dreierhaus im 9. End herbei. Danach gaben die Dänen auf.

Im vorletzten Spiel der Round Robin treffen die Schweizer am Mittwochabend (ab 18 Uhr) auf Italien. Zum Abschluss wartet am Donnerstag (ab 13.00 Uhr) das Duell mit Norwegen. Die Halbfinals werden am Freitag ausgetragen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen