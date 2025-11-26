1/2
Die Schweizer Curler bleiben an der EM in Finnland auf Halbfinalkurs
Nach dem deutlichen 10:2-Erfolg gegen Österreich blieb die Mannschaft des CC Genf mit Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Skip Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-Van Berkel auch gegen das zweite noch sieglose Team an diesem Turnier im Süden Finnlands ungefährdet. Die Schweizer führten nach drei Ends mit 4:1, die definitive Entscheidung führten sie mit einem Dreierhaus im 9. End herbei. Danach gaben die Dänen auf.
Im vorletzten Spiel der Round Robin treffen die Schweizer am Mittwochabend (ab 18 Uhr) auf Italien. Zum Abschluss wartet am Donnerstag (ab 13.00 Uhr) das Duell mit Norwegen. Die Halbfinals werden am Freitag ausgetragen.
