Josi nicht zum besten NHL-Verteidiger gewählt

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Roman Josi, der Captain der Nashville Predators, wurde in der Wahl zum besten Verteidiger der NHL Zweiter.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Roman Josi verpasst die Auszeichnung zum besten Verteidiger der letzten NHL-Saison. Die Norris Trophy geht vielmehr an Quinn Hughes von den Vancouver Canucks.

Die Wahl, die von Fachjournalisten vorgenommen wurde, geht deutlich zugunsten von Hughes aus. Der 24-jährige Amerikaner erhält 1864 Stimmen, Josi deren 1207. Der Berner, der in der Qualifikationsphase für die Nashville Predators auf 85 Skorerpunkte kam, wird ein Dutzend Mal an die erste Stelle gesetzt. Hughes, mit 92 Punkten in 82 Spielen der beste Skorer unter den Verteidigern, wird nicht weniger als 172-mal an die Topposition gesetzt.

MacKinnon holt MVP-Award

Josi war zum dritten Mal für die Auszeichnung zum besten Verteidiger nominiert. 2020 gewann der Berner die James Norris Memorial Trophy, 2022 musste er sich knapp Cale Makar geschlagen geben. Der kanadische Verteidiger belegt heuer mit 893 Stimmen den 3. Platz.

Die wichtigste Auszeichnung sichert sich der Kanadier Nathan MacKinnon. Der 28-jährige Stürmer, der wie Makar für die Colorado Avalanche spielt, sammelte in der Qualifikation 140 Punkte und wurde zum wertvollsten Spieler der Saison ernannt.