Endstation Viertelfinal für Vergé-Dépré-Schwestern

Zoé Vergé-Dépré (links) und ihre ältere Schwester Anouk.
Foto: ANTHONY ANEX
Die Berner Schwestern waren beim 10:21, 9:21 gegen das einheimische Duo Ana Patricia/Duda, die Olympiasiegerinnen von Paris, chancenlos.
Für das Team «Zouk» steht nächsten Donnerstag in Rio de Janeiro das nächste Turnier der höchsten Kategorie an. Der Höhepunkt der Saison 2025 folgt Mitte November mit der WM in Australien.
