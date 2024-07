Unterhosen-Jubel und eine Löwen-Vorstellung

Nach zwei Jahrzehnten Profi-Fussball hat Gökhan Inler genug. Ein Rückblick in zehn Bildern auf die beeindruckende Karriere unseres ehemaligen Nati-Captains.

Daniel Leu Stv. Sportchef

Das wars! Am Montag verkündete Gökhan Inler vier Tage nach seinem 40. Geburtstag offiziell das Ende seiner Spielerkarriere. Auf Instagram schrieb er: «Heute endet mein Abenteuer als Fussballer. Eine lange Reise, von der ich seit meiner Kindheit geträumt hatte. Jetzt beginnt etwas Neues, aber ich werde die gleiche Leidenschaft wie immer an den Tag legen.»

Mit «etwas Neues» meint der gebürtige Oltner seinen Job bei Udine. Dort arbeitet er ab sofort als Technischer Direktor.

Doch bevor er auch dort seine Spuren hinterlassen wird, blicken wir in zehn Bildern noch einmal zurück auf seine erfolgreiche Karriere als Spieler.

Der noch sehr junge Inler

2004: Willkommen in der Super League.

Aller Anfang ist schwer. Als Gökhan Inler 2004 als 20-Jähriger zum FC Aarau wechselt, muss er zuerst einmal auf der Ersatzbank Platz nehmen. Am 20. März 2005 gibt er dann gegen GC bei der 2:3-Niederlage sein Debüt in der Super League.

Da ist das Ding

Titel verteidigt: 2007 wird er mit dem FC Zürich zum zweiten Mal Meister.

Ein köstliches Bild: Inler nur mit Badelatschen, Unterhose und Pokal als Kopfschmuck bekleidet. Das Foto entsteht in der Garderobe, nachdem der FC Zürich 2007 soeben zum zweiten Mal in Serie den Meistertitel geholt hat.

Dieses Fotos ging nach hinten los

An den Luxemburgern verschluckt: Inler 2008.

Zugegeben, die Idee für dieses Foto stammte nicht von Inler, sondern von uns. Vor dem WM-Quali-Spiel gegen Luxemburg posiert er mit ein paar Luxemburgerli für den Blick-Fotografen. Dumm nur, dass die Schweizer Nati danach gegen die Exoten mit 1:2 untergeht und zum Gespött wird.

Der teuerste Schweizer

Wer bin ich?

2011 wechselt Inler für 24 Millionen Franken von Udinese zu Napoli – und wird damit zum teuersten Schweizer Fussballer der Geschichte. Speziell ist auch seine Vorstellung in Süditalien, denn Inler betritt mit einem Löwenkopf die Pressekonferenz.

Coppa Svizzera

2012: Blerim Dzemaili (l.) und Gökhan Inler gewinnen die Coppa Italia.

Mit Napoli gewinnt Inler drei Pokale: zweimal die Coppa Italia (2012 und 2014) und einmal die Supercoppa Italiana (2014).

Inler gegen Messi

Inler enteilt Messi.

Während seiner langen Karriere trifft Inler auf viele Superstars. So zum Beispiel auf Lionel Messi, gegen den er im Achtelfinal der WM 2014 spielt. Damals siegen die Argentinier 1:0 nach Verlängerung.

Meister, englischer Meister!

Englischer Meister: Inler 2016.

In der Saison 2015/16 kommt Inler in der Liga zwar nur zu fünf Spieleinsätzen, doch am Ende der Saison ist er Teil des Leicester-Wunders und gewinnt als erster Schweizer überhaupt den englischen Meistertitel.

Abschied von der Nati

Letzter Auftritt im Nati-Shirt: Inler 2015.

Am 17. November 2015 endet für Inler mit seinem 89. Länderspiel seine Nati-Karriere. Beim 2:1-Sieg in Wien wird er in der 60. Minute ausgewechselt.

Die glorreichen Sieben

Inlers Nati-Bilanz: 89 Spiele, 7 Tore.

7 Tore, 7 Torvorlagen, 7 Gelbe Karten und 7145 Spielminuten: Das ist die Nati-Bilanz von Gökhan Inler. Zwischen 2011 und seinem Ende 2015 ist er auch Captain.

Abschied in Raten

Das wars: In der vergangenen Saison kommt Inler bei Besiktas nicht mehr zum Einsatz.

In der Saison 2023/24 steht Inler zwar noch im Kader von Besiktas, kommt aber nicht mehr zum Einsatz. Immerhin darf er in vier Spielen auf der Ersatzbank Platz nehmen und sich vor den Partien noch warm machen. In der Türkei feierte er davor auch Erfolge: Meister mit Besiktas 2017 und Basaksehir 2020 sowie Aufstieg mit Adana Demirspor 2021.