DE
FR
Abonnieren

Zum ersten Mal mit Sohn Luan
So verbringt Familie Bachmann die Weihnachtszeit

In einem Instagram-Video zeigt Familie Bachmann, wie sie den Heiligabend verbracht haben. Zum ersten Mal mit dabei: ihr im Mai geborener Sohn Luan Maël.
Publiziert: 11:30 Uhr
Kommentieren
Fussball aktuell
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen