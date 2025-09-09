DE
FR
Abonnieren

Youngster frisch verliebt
Yamal lächelt wegen neuer Freundin verlegen ins Handy

Nun ist es offiziell: Der junge FC Barcelona-Star Lamine Yamal (18) ist frisch verliebt. Seine neue Beziehung machte er auf Instagram selbst öffentlich.
Publiziert: 16:13 Uhr
Teilen
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Heiss diskutiert
    Meistgelesen