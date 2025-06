Macht Österreich den ersten Schritt Richtung WM?

Herzlich willkommen zur WM-Qualifikation in der Gruppe H zum Spiel Österreich gegen Rumänien.



Österreich beginnt die WM-Qualifikation gegen Rumänien. Geht es nach der Weltrangliste, ist Rumänien nominell der stärkste Gegner in der Gruppe. Ein gutes Ergebnis zum Auftakt wäre damit auch ein wichtiges Zeichen für die Moral und die künftigen Spiele. Zu oft waren die Österreicher knapp dran in den letzten Qualis und sind dann am Ende trotzdem nicht zur WM gefahren.



Teamchef Ralf Rangnick hat schon frühzeitig eine Idee für seine Startelf gehabt. Im Sturm hat er wohl die grössten Sorgen, schliesslich hat keiner seiner Stamm-Stürmer zuletzt viel Spielpraxis beim Verein sammeln können. Dennoch gibt er sich gelassen und zeigt sich zuversichtlich. Rumänien muss mit Hagi und Dragusin seine namhaften Kräfte vorgeben. Allerdings sind sie auch ohne die beiden nicht zu unterschätzen.



Anpfiff ist um 20:45 im Wiener Ernst-Happel-Stadion.